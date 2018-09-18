«ريغا» الأفريقي فوق صفيح ساخن

المصدر: تونس - صالح قادري

لم ينجح النادي الأفريقي في إنهاء المرحلة الحالية من سباق الدوري التونسي بفوز يتحول بعده إلى فترة توقف النشاط لثلاثة أسابيع بمعنويات مرتفعة حيث تلقى الخسارة أمام مضيفه الملعب القابسي (0- 1) لحساب الجولة الثالثة من السباق.

وقد اجمع مسؤولو الفريق على أن اختيارات المدرب جوزي ريغا بدت غير مجدية وأن التكتيك الذي يتبعه الفريق لم يكن ناجعاً وقد تبين انه يعتمد على اللاعبين الذين لم يشاركوا في المراحل الإعدادية بأكملها ومنح الفرصة لبعض اللاعبين الذين التحقوا متأخرين بالتحضيرات وقد نتج عن ذلك انهيار بدني لهؤلاء اللاعبين وخاصة في المباراة الأخيرة ضد الملعب القابسي.

وقد عقد مسؤولو الأفريقي اجتماعاً طارئاً قرروا خلاله لفت نظر المدرب جوزي ريغا ومطالبته بمراجعة الأمور سيما وأن الدوري سيركن للراحة لمدة ثلاثة أسابيع.وكان الأفريقي قد تمكن قبل غلق ملف الانتدابات من التعاقد مع قلب الدفاع السنغالي ولي ضيوف لمدة ثلاث سنوات.

صدارة

بفوزهما على التوالي ضد كل من نجم المتلوي واتحاد بنقردان انفرد الناديان الصفاقسي والبنزرتي بصدارة الدوري التونسي برصيد 7 نقاط لكليهما.وقد فاز الصفاقسي على نجم المتلوي بهدفين دون رد سجلهما فراس شواط وسوكاري في حين انتصر النادي البنزرتي على ضيفه اتحاد بنقردان بهدف دون مقابل سجله زياد عونلي.