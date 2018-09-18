تأجيل مباراة في الدوري العراقي بعد تسمم 10 لاعبين

المصدر: بغداد - وكالات

أعلن مسؤول في نادي الحسين إرجاء مباراة ضد مضيفه نفط الجنوب كانت مقررة أمس في إطار المرحلة الأولى من الدوري العراقي لكرة القدم، بعد تسمم عشرة من لاعبيه في مدينة البصرة الجنوبية التي تشهد أزمة صحية.

وقال مدير فريق الحسين فاضل زغير إن «عشرة لاعبين من الفريق إضافة إلى إداريين، تعرضوا أول من أمس لحالات تسمم نقلوا على أثرها إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج». أضاف «حصل اتفاق مع إدارة نفط الجنوب على تأجيل المباراة حتى إشعار آخر، ويحدد الوقت لاحقاً، بعد موافقة الاتحاد العراقي».

وأوضح زغير أن الفريق كان يقيم في أحد فنادق البصرة تحضيراً للمباراة، وقد «اصطحبنا معنا من العاصمة بغداد، كميات من مياه الشرب لاستخدامها لكن يبدو أن المياه المالحة التي تستخدم للاستحمام وغسل الأواني تسببت في ذلك (التسمم)». وأكد أن لاعبي الفريق غادروا المستشفى «إلا أن حالتهم غير مستقرة، ولا تسمح بعودتهم إلى العاصمة وننتظر تحسن حالتهم بالطبع لم يكن بمقدورهم المشاركة في المباراة، ونشكر إدارة نفط الجنوب على تفهم الأمر».