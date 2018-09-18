الهلال السعودي يفتح المدرجات مجاناً لجماهيره

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلن محمد بن فيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم، فتح مدرجات ملعب «جامعة الملك سعود» بالرياض، مجاناً أمام جماهير فريقه، لمباراة الباطن. ويلتقي الهلال مع الباطن الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات دوري المحترفين السعودي.

وكتب محمد بن فيصل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت «تويتر»: «تقديراً للرقم الصعب، الجمهور الهلالي الكبير.. سيكون الدخول بإذن الله لمباراة الباطن الخميس القادم مجاناً».

وحقق الهلال العلامة الكاملة حتى الآن في بطولة الدوري، بالفوز على الفيحاء بهدف دون رد، ثم التغلب على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. ويتساوى الهلال مع ناديي العاصمة الآخرين، الشباب والنصر، ولم يحقق غيرهم الفوز في أول جولتين بالدوري.