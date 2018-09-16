رحيل الإعلامي الرياضي السعودي خالد قاضي

المصدر: البيان الالكتروني

نعت وزارة الإعلام السعودية، مساء السبت، عبر حسابها على تويتر الإعلامي خالد قاضي، الذي وافته المنية في مستشفى جدة بعد عملية جراحية لاستئصال الزائدة.

تنعى وزارة الإعلام الإعلامي "خالد قاضي"، الذي وافته المنية اليوم.



تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.#خالد_قاضي pic.twitter.com/kbklAWf1rK — وزارة الإعلام (@media_ksa) September 15, 2018

ونعى رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ الإعلامي الراحل، وكتب في حسابه بموقع "تويتر": "نسأل الله أن يتغمد الأخ خالد قاضي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. صادق العزاء لأسرته ولنا جميعا".

اسأل الله أن يتغمد الأخ خالد قاضي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

صادق العزاء لأسرته ولنا جميعاً

إنا لله وإنا إليه راجعون. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٥ سبتمبر ٢٠١٨

وكان آخر نشاط لقاضي، حسب "روسيا اليوم"، على حسابه في موقع "تويتر" مساء أمس الجمعة، إذ أعاد نشر تغريدة لآل الشيخ أكد فيها الأخير زيادة المدرجات المخصصة للعائلات في ملعب مباراة أحد والأهلي في الدوري.