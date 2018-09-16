المحرق يحرز كأس السوبر البحريني على حساب النجمة

المصدر: أ ف ب

توج المحرق بطلا لمسابقة الكأس السوبر البحريني لكرة القدم بعد فوزه على النجمة 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2-2، السبت على استاد البحرين الوطني بالرفاع مع افتتاح منافسات الموسم الكروي الجديد.

وكان المحرق تقدم بهدفين من دون رد عن طريق التونسي زياد الدربالي (37) والليبي محمد صولة (60)، ولكن النجمة أدرك التعادل بهدفي إبراهيم حبيب (71 من ركلة جزاء) والفرنسي مامادو درامي (81).

وحسم المحرق المباراة بالركلات الترجيحية بعد تألق الحارس سيد محمد جعفر وتصديه لركلتي السوري مؤيد خولي وعماد عبدالله فيما سدد علي مدن كرته خارج المرمى.

واستعاد المحرق لقب السوبر بعد غياب خمسة مواسم وهو الرابع في تاريخه بعد مواسم 1995 و2006 و2013، ووسع الفارق بينه وأقرب مطارديه النجمة والحد اللذين يملكان في خزينتيهما لقبين، ولقب واحد لكل من الرفاع الشرقي والمنامة.