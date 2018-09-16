الشمراني يكشف سر انتصار «الليث الأبيض»

المصدر: الرياض - د ب أ

قدم ناصر الشمراني، مهاجم وقائد فريق الشباب، الشكر لجماهير ناديه على دعم ومؤازرة اللاعبين خلال مواجهة الفيحاء، في المرحلة الثانية لبطولة الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وقلب الفريق الملقب بـ«الليث الأبيض» الطاولة على الفيحاء وحول تأخره بهدف نظيف إلى فوز 3 - 1 أول من أمس.

وقال الشمراني في تصريحات عقب نهاية المباراة «أشكر جميع اللاعبين ومدرب الفريق والجماهير، التي قدمت لنا دعماً كبيراً أمام الفيحاء».

وعن سر العودة في المباراة وقلب التأخر إلى فوز أمام الفيحاء، رد الشمراني «ثقتنا بأنفسنا أسهمت في الأمر، وفي النهاية حققنا فوزاً مستحقاً».

بتلك النتيجة، اعتلى الشباب صدارة ترتيب المسابقة برصيد ست نقاط، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه النصر، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وفي إطار الجولة ذاتها قال الأوروغواني دانييل كارينيو، المدير الفني لفريق النصر، إنه كان على علم تام بصعوبة مواجهة فريق مثل الفيصلي، قبل المباراة التي جمعت بينهما أول من أمس.

وحقق النصر فوزاً صعباً على الفيصلي بهدفين 2 /‏‏‏‏‏‏ 1 في المرحلة الثانية لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، ليحقق العلامة الكاملة بالفوز في أول مباراتين بعد انتصاره في الجولة الأولى على حساب أحد بنفس النتيجة.

وأوضح كارينيو مدرب النصر عقب المباراة «لاعبو الفيصلي قدموا أداء جيداً في مباراتهم الماضية أمام الباطن، وفي اللقاء الودي ضد الهلال».

وأكد كارينيو أنه يرفض المقارنة بين الموسم الحالي وعام 2014، مشيراً إلى أن الوضع يختلف تماماً بين الموقفين، وذلك رداً على انتقاد الجماهير لطريقة اللعب، وقال: الفريق يحتاج إلى مزيد من الوقت.

وتغلب الأهلي على مضيفه أحد 2 - 0، ليعوض بدايته المهتزة في البطولة هذا الموسم، التي شهدت تعادله 1 /‏‏‏‏‏‏ 1 مع التعاون في المرحلة الأولى للمسابقة.

وعبر الأرجنتيني بابلو جويدي، المدير الفني لفريق أهلي جدة، عن سعادته بالفوز وبمستوى أجانب فريقه وقال: مستوى فريقنا يتطور بشكل ملحوظ من مباراة لأخرى، وتجب الإشادة بأداء لاعبوه أمام أحد.

وأضاف: «سعيد بالفوز والنقاط الثلاث، فريقنا يتطور من مباراة لأخرى، ونعمل من خلال التدريبات على مواجهة أي ظروف قد نتعرض لها في المرحلة المقبلة».

تقنية

في حين قال موسى المحياني، مدير الكرة بالـ«الراقي»، إن ناديه تعرض للظلم بسبب آلية تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، خلال مواجهة أحد، وقال المحياني في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة، إن فريقه تعرض للظلم مرتين بسبب تقنية حكم الفيديو، الأولى أمام التعاون، والثانية ضد أحد.

وفسر تصريحاته بقوله «من المفترض أن يتم تطبيق تقنية الفيديو على الفريقين، وليس على فريق واحد مثلما يحدث معنا». كان الأهلي اضطر للعب بعشرة لاعبين في المباراة بعد طرد مدافعه الإسباني أليكسيس رواناو، بعد الاحتكام لتقنية حكم الفيديو. وشدد المحياني على جاهزية فريقه لخوض أي مباراة هذا الموسم، مشيراً إلى أن إدارة الأهلي تعاقدت مع لاعبين لمواجهة أسوأ الاحتمالات.

موقف

عن موقفه من استمرار الدوري خلال بطولة كأس أمم آسيا 2019، التي ستقام بالإمارات مطلع العام المقبل، رد موسى المحياني، مدير الكرة بالنادي الأهلي بقوله: «لا يهمنا توقف أو استمرار البطولة، تعاقدنا مع لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمواجهة أسوأ الاحتمالات هذا الموسم».