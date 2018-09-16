أربيل العراقي ينتزع نقطة ثمينة من «النفط»

المصدر: بغداد - عراق أحمد

عاد فريق أربيل بنقطة ثمينة من أرض مضيفه النفط، بتعادلهما 2-2، بعد أن كان أربيل متخلفاً بهدفين، في المرحلة الأولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم النفط عبر محمد داوود في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، وعزز زميله عماد عبد الزهرة التقدم في الدقيقة 56، إلا أن اللاعب البرازيلي تياغو إدوارد تمكن من تقليص النتيجة لأربيل في الدقيقة 65، قبل أن يدرك الضيوف التعادل بواسطة زياد أحمد في الدقيقة 90 عن طريق الخطأ في مرماه. وفي مباراة أخرى، استهل فريق القوة الجوية مشواره في الموسم الجديد بفوز صعب على الصناعات 1-0، وسجل الدولي علي حصني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55. كما تعادل النجف مع الكرخ 1 - 1، فيما انتهت مباراة أمانة بغداد مع البحري بتعادل سلبي.