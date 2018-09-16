الأهلي المصري يتعادل سلبياً مع «حوريا»

المصدر: وناكري - د ب أ

فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء الأهلي المصري مع مضيفه حوريا كوناكري الغيني في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، أول من أمس.

بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل للدور قبل النهائي إلى لقاء العودة الذي سيقام بين الفريقين بمصر يوم 22 سبتمبر الحالي.

ويتعين على الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، الفوز بأي نتيجة في مباراة العودة حتى يتجنب خطر الخروج المبكر من المسابقة التي يحلم باستعادة لقبها الغائب عنه منذ عام 2013.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، حيث بدا واضحاً تأثر لاعبيهما بسوء حالة أرض الملعب التي تأثرت بشدة بالأمطار التي هطلت بغزارة، الخميس الماضي.