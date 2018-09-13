«المصري» يضع قضية ملعبه أمام «فيفا»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

طالب إبراهيم حسن مدير الكرة بفريق المصري البورسعيدي، إدارة ناديه بتصعيد ملف خوض الفريق لمباريات الدوري على ملعبه، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتساءل حسن، كيف نلعب مبارياتنا في الكونفيدرالية بحضور جماهيري في بورسعيد، ولا نلعب مبارياتنا في الدوري على نفس الملعب؟ وتوقف الفريق عن اللعب على ملعبه منذ أحداث عنف وقعت في فبراير 2012، مباراة جمعت بين المصري والأهلي على ملعب الأول بالدوري، وشهدت وقوع 74 ضحية من جماهير الأهلي.

وأضاف حسن، أن ناديه نال عقوبة 5 سنوات، ويدفع ثمن أحداث كان يمكن أن تقع في أي محافظة أخرى، وهو ما يكلف إدارة النادي أموالاً باهظة، حيث يتم تأجير ملعب برج العرب بمبلغ 90 ألف جنيه مصري في اللقاء الواحد.

وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقده اتحاد الكرة مع وزير الرياضة المصري، لإقرار عودة الجماهير للمدرجات، تجاهل تماماً ملف النادي المصري، وأنه رغم قرار عودة الجماهير، تم منع عدد من مشجعي المصري من حضور مباراة النجوم، وظلوا واقفين أمام بوابات الاستاد، لولا تدخل مجلس إدارة النادي.

تحذير

من ناحية أخرى وجه إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي، تحذيراً إلى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، باهر المحمدي، بعدم الالتفات إلى الأحاديث الدائرة في وسائل الإعلام، عن العروض التي ستنهال على اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل، وذلك بعد تألقه مع منتخب مصر أمام النيجر، في مباراة حسمها «الفراعنة» لصالحهم، بنصف دستة أهداف، بالجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريفيا 2019 بالكاميرون. وشدد رئيس النادي على غلق ملف الرحيل والتركيز مع الفريق، من أجل حصد بطولة، خصوصاً وأن اللاعب جدد تعاقده لمدة خمسة مواسم مقبلة.

صعوبة

في الأثناء وصف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي المصري، فريق حوريا كوناكري الغيني، بالمنافس العنيد، وما يزيد المواجهة صعوبة بين الفريقين، هي أنها ستقام على ملعبه وبين جمهوره، ما يتطلب من لاعبينا التركيز الشديد.

ويحل الأهلي ضيفاً على كوناكري غداً الجمعة، في ذهاب دور الثمانية لأبطال أفريقيا.

وأكد كارتيرون في تصريحات من غينيا للموقع الرسمي لناديه، أن هدفه الفوز بالبطولة القارية، لا سيما وأن الفريق حقق نتائج جيدة حتى تصدر المجموعة الأولى، وقال إنه يتعامل مع كل مباراة على أنها بطولة في حد ذاتها.

وفي موضع آخر خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، الجهات الأمنية في بلاده للسماح بحضور 25 ألف مشجع، في مباراة المنتخب المصري المقبلة أمام سوازيلاند، المقرر لها يوم 12 من أكتوبر المقبل، على ملعب استاد السلام بالعاصمة القاهرة، ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

ترتيب

يتواجد منتخب مصر في المجموعة العاشرة، التي يتصدرها منتخب تونس برصيد 6 نقاط، فيما يأتي المنتخب الوطني في الوصافة بثلاث نقاط، ومنتخبا سوازيلاند والنيجر في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة.