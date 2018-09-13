الأفريقي يتعاقد مع البوركيني باسيرو

المصدر: تونس - صالح قادري

وصل إلى تونس أول من أمس المهاجم الدولي البوركيني باسيرو كومباورى برفقة وكيل أعماله ورئيس فريق أطلس خنيفرة المغربي، الذي كان يلعب لفائدته اللاعب المعني وذلك من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى النادي الأفريقي.

وكان باسيرو قد أمضى عقداً مع الأفريقي لمدة ثلاث سنوات لقاء 60 ألف يورو غير أن النقطة الخلافية الوحيدة هي مدة العقد باعتبار أن مسؤولي النادي الأفريقي يريدون إضافة موسم آخر ليصبح التعاقد لمدة أربع سنوات عوضاً عن ثلاث، وأكد مصدر مقرب من رئيس النادي الأفريقي عبد السلام اليونسي لـ«البيان الرياضي» أنه تم الاتفاق على إضافة موسم آخر، وبقى أن يتم تعديل العقد فقط.

كما فتح النادي الأفريقي قنوات الاتصال مع مدافعي فريق مازمبي الكونغولي «جوال كيمواكي» البالغ من العمر 32 سنة، وارسين زولا البالغ من العمر 22 سنة، من أجل التعاقد مع أحدهما وتبدو حظوظ «كيمواكي» في الانضمام إلى الأفريقي أوفر من مواطنه، ويأمل الأفريقي أن يتم هذا التعاقد في أقرب وقت حتى تتوفر كل ممهدات النجاح للفريق في بداية الموسم.