المصدر: الجزائر - وكالات

أعلن سعيد حموش مدرب نادي أولمبي المدية استقالته من منصبه، على خلفية خسارة الفريق أمام ضيفه مولودية الجزائر 1 - 2 أول من أمس ضمن المرحلة الخامسة من مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، وبات حموش رابع مدرب يترك منصبه منذ انطلاق الدوري الجزائري الشهر الماضي، بعد كل من الفرنسي برنارد كازوني، والتونسي حمادي الدو، والمغربي بادو زكي.

وكشف الموقع الإلكتروني «سبورتس نيوز دي زاد» أن حموش أبلغ مسؤولي أولمبي المدية شفهياً بقرار استقالته، مرجعاً ذلك إلى غياب التوفيق عن الفريق رغم أنه يقدم كرة جميلة. وسقط أولمبي المدية في فخ الخسارة 3 مرات منها اثنتان على أرضه، علماً أنه يحتل المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط.