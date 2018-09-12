الدوري السعودي مستمر خلال كأس آسيا «الإمارات 2019»

المصدر: الرياض - وكالات

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أول من أمس استمرار مسابقاته خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك فترة نهائيات كأس أمم آسيا «الإمارات 2019» للمنتخبات في يناير 2019، وأوضح اتحاد الكرة السعودي أنه خلال كأس أمم آسيا «الإمارات 2019» ستستمر منافسات دوري المحترفين «دون توقف»، وهو القرار الذي اتخذه الاتحاد قبل انطلاق الموسم ووضع جدوله المعلن وفقاً لذلك. وأوضح الاتحاد السعودي أنه خلال هذه الفترة سيتم السماح بمشاركة ثمانية لاعبين أجانب، وسيتكفل الاتحاد برواتب لاعبي الأندية المنضمين للمنتخب الأول.

تعادل

في الأثناء فرط المنتخب السعودي لكرة القدم في فوز كان في متناوله بعد أن تقدم على نظيره البوليفي 2- 0، وارتضى بالتعادل معه 2-2 في المباراة الدولية الودية التي أقيمت أول من أمس الرياض، ضمن تحضيرات الأخضر لكأس آسيا «الإمارات 2019».

تقدم «الأخضر» السعودي في وقت مبكر عن طريق يحيى الشهري (7) وسالم الدوسري (12) قبل أن تقلص بوليفيا الفارق بواسطة جاسماني كامبوس (35)، وفي الشوط الثاني، حصلت بوليفيا على ركلة جزاء سجل منها مارسيلو مارتنيز هدف التعادل (82).

وعين الاتحاد السعودي المدرب عمر باخشوين مساعداً لخوان انطونيو بيتزي في تدريب المنتخب الأول.

تعيين

وأضاف الاتحاد في بيان أنه عيّن أيضاً أمينه العام لؤي السبيعي مشرفاً عاماً على المنتخب، والحارس الدولي السابق حسين الصادق مديراً له. وتأتي التعيينات الجديدة لضمان الإعداد الجيد للمنتخب «الأخضر» خلال الفترة المقبلة التي تسبق المشاركة في كأس آسيا «الإمارات 2019» المقررة مطلع 2019.

تزكية

من ناحية أخرى أعلنت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الموافقة على ملف الترشح الذي قدمه قصي الفواز لمنصب رئيس الاتحاد، وذلك بعد أن تم إغلاق فترة تقديم الترشيحات وفرز الملفات.

ووفقاً لبيان أصدرته اللجنة، فإن قصي الفواز مطالب بتقديم قائمة مجلسه خلال 12 يوماً ويحق لكل المرشحين المستبعدين الاعتراض خلال خمسة أيام.

وسيكون الفواز، المرشح الوحيد والذي ينتظر الفوز بالتزكية، هو ثالث رئيس لاتحاد اللعبة من خلال الانتخابات التي انطلقت أول مرة عام 2013 بعد فوز أحمد عيد بأول انتخابات ليخلفه عادل عزت، الذي استقال قبل نحو أسبوعين، للتفرغ لملف ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي للعبة.