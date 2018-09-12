الجمهور عامل حاسم في ديربي تونس

المصدر: تونس - صالح قادري

يبدو أن الاستفادة من الجمهور ستكون العامل الرئيسي في حسم ديربي تونس بين الترجي والنجم لحساب البطولة الأفريقية، فقد تقرر خلال الاجتماع الفني لمباراة ذهاب الدور ربع النهائي في أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي ومواطنه النجم الساحلي المقررة يوم السبت المقبل 15 الجاري على استاد ملعب رادس انطلاقاً من الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت الإمارات منح 26 ألف تذكرة لجمهور الترجي ولن تمنح تذاكر لجمهور النجم .

في المقابل سيتمكن 10 مسؤولين من حضور المباراة التي ستدور في سوسة ونفس الإجراء ينطبق على مسؤولي النجم في مباراة هذا السبت وقد تم الاتفاق على أن تدور مباراتا الذهاب والإياب دون حضور جمهور الفريق الضيف وهذا يعني أن جمهور الترجي لن يتمكن من مؤازرة فريقه في مباراة الإياب التي سيحتضنها الملعب الأولمبي بسوسة يوم الجمعة 21 الجاري.