صراع اللقب يشعل مواجهة القمة السودانية الليلة

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تتجه أنظار جماهير الكرة السودانية من جميع أنحاء العالم اليوم بداية من الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات نحو ملعب استاد الخرطوم لمتابعة ديربي القمة بين الهلال ومضيفه المريخ في دوري النخبة ضمن مباريات الدوري الممتاز، ويعمل كل فريق على الفوز بنقاط المباراة لمضاعفة حظوظه بحثاً عن التتويج ببطولة الدوري الممتاز في نسخته الحالية.

حيث يتصدر المريخ المرحلة برصيد 19 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن الهلال الذي يملك مباراتين مؤجلتين لارتباطاته الأفريقية، وقد أكمل الفريقان جاهزيتهما للقاء بتدريبات متواصلة، واكتملت الجاهزية بعودة نجوم المنتخب الوطني من دولة غينيا الاستوائية، بعد أداء المواجهة الأفريقية أمام منتخبها.

وفي الوقت الذي منعت فيه إدارة نادي الهلال نجوم الفريق من التصريحات للإعلام حول المباراة، قال قائد فريق المريخ أمير كمال في تصريحات إنهم يبحثون عن الفوز فقط وليس شيئاً سواه، مشيراً إلى أن حسابات المنافسة، وموقعهم في الترتيب، تتطلب الحصول على النقاط الثلاث كاملة من دون نقصان، معتبراً أنهم يمتلكون الإمكانيات الفنية والبدنية والتكتيكية التي تؤهلهم لتحقيق ذلك الهدف على أرض الواقع.

وأكد قائد الفرقة الحمراء، أن كل الشعب المريخي يريدهم أن ينتصروا على الهلال، في مباراة اليوم، لذلك سيعملون على تلبية هذا الطلب، بأي شكل من الأشكال، وأضاف قائلاً: عندما يطلب جمهورنا شيئاً، يجب علينا تنفيذه على الفور، لذلك سنقاتل بكل ما نملك من طاقة وروح لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا التي تستحق أن تفرح، وهي تقف معنا في كل الأوقات.

وطالب أمير كمال عشاق الفريق بالحضور مبكراً إلى ملعب استاد الخرطوم لمساندتهم، والوقوف خلفهم، مؤكداً أهمية العامل الجماهيري بالنسبة لهم كلاعبين، حتى يقدموا أفضل ما عندهم ويحققوا الفوز.

حوافز استثنائية

وعلى صعيد متصل، ذكر أحمد مختار، عضو مجلس إدارة نادي المريخ، أن إدارة النادي رصدت حوافز مالية سخية للاعبين حال الفوز على الند التقليدي، وقال أحمد مختار: ثقتنا كبيرة باللاعبين، الروح المعنوية عالية في المعسكر والتجهيزات تجري بصورة مثالية من قبل الجهازين الفني والإداري. وناشد مختار جماهير المريخ مؤازرة الفريق قائلاً: نعوّل وبشكل كبير على الجماهير لإيماننا بدورها العظيم في المباراة.

موعد مباراة السنغال

من ناحية أخرى حدد اتحاد كرة القدم السوداني، تاريخ مباراة المنتخب الوطني الرابعة، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019، أمام نظيره السنغالي، بالعاصمة الخرطوم، وأبلغ الاتحاد المحلي نظيره الأفريقي، بأن المباراة ستقام يوم 16 أكتوبر المقبل، وأوضح الاتحاد السوداني، أنه أُبلغ رسمياً من قبل الكاف، بأن الاتحاد السنغالي اختار يوم 13 أكتوبر، لمباراة المنتخبين في الجولة الثالثة، والتي ستقام في السنغال.

وتتصدر السنغال المجموعة الأولى في التصفيات، بفارق الأهداف عن مدغشقر، ولكل منهما 4 نقاط، فيما يحتل المنتخب السوداني المركز الرابع والأخير، من دون رصيد، بعد هزيمته في أول جولتين.