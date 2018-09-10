«الأخضر» يبحث عن الفوز 300 في مسيرته الدولية

المصدر: الرياض- وكالات

يبحث المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن تحقيق الفوز رقم 300 في تاريخه، حين يواجه نظيره البوليفي في مباراة ودية دولية اليوم، ضمن استعدادات «الأخضر» للمشاركة في كأس آسيا 2019.

وبحسب إحصاءات الموقع الرسمي للمنتخب السعودي، خاض «الأخضر» 629 مباراة ما بين ودية ورسمية، حقق الفوز في 299 منها، ما يعني أن التغلب على بوليفيا سيمنح الفريق الانتصار رقم 300 في تاريخه.

وخلال 629 مباراة، وبخلاف 299 انتصاراً، قبل المنتخب السعودي بالتعادل في 147 مباراة، بينما تعرض للخسارة في 183 لقاء. وسجل لاعبو الأخضر 993 هدفاً واهتزت شباكهم بـ 686 هدفاً.

ويمتلك رضا تكر رقماً قياسياً في ما يتعلق بأسرع الأهداف، التي سجلها المنتخب السعودي، وذلك بعد مرور 28 ثانية من انطلاقة المواجهة التي جمعت «الأخضر» بنظيره السوري عام 2002 وانتهت بفوز السعودية 3 - 0.

ويعتلي ماجد عبدالله، لاعب النصر الأسبق، قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف الدولية بقميص المنتخب السعودي برصيد 71 هدفاً، يليه سامي الجابر برصيد 46 هدفاً وياسر القحطاني 42 هدفاً وعبيد الدوسري 41 هدفاً.

وحقق «الأخضر» فوزاً وحيداً في مونديال روسيا، جاء على حساب نظيره المصري بهدفين لهدف، وتعرض لخسارتين أمام روسيا بخمسة أهداف دون رد، وضد أوروغواي بهدف نظيف.

سجل متميز

وتعود المنتخب السعودي على تحقيق الانتصار في أول مباراة يلعبها بعد مشاركته في المونديال، فبعد مونديال 1994، فاز المنتخب السعودي في مباراته الأولى عقب المشاركة في كأس العالم، على حساب ضيفه الأميركي بهدفين لهدف، في لقاء جمع بينهما على ملعب «مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية». وسجل سامي الجابر وفهد الغشيان هدفي الأخضر، بينما تكفل فرانك كلوباس بالهدف الوحيد للضيوف.

وبعد مونديال 1998 حقق المنتخب السعودي فوزاً كاسحا ًعلى نظيره التنزاني بثمانية أهداف دون رد، في أول لقاء دولي عقب انتهاء المشاركة في كأس العالم على ملعب «الأمير محمد بن فهد» بالدمام.

وسجل أهداف المنتخب السعودي، كل من عبيد الدوسري «هدفين»، وإبراهيم سويد ثلاثة أهداف «هاتريك»، مقابل هدف لكل من محمد الخليوي وفيصل أبو اثتين وموسى صالح.

وبعد مونديال 2002 واصل «الأخضر» نتائجه المميزة بعد المشاركة في كأس العالم، رغم النتائج السلبية والأداء غير المتميز الذي قدمه اللاعبون في نسخة كوريا الجنوبية واليابان، وفاز الفريق على البحرين بهدفين لهدف، على ملعب «نادي الكويت الرياضي».

وسجل ثنائية المنتخب السعودي فيصل العبيلي وطلال المشعل، فيما حمل الهدف الوحيد للبحرين، توقيع اللاعب طلال يوسف. وبعد مونديال 2006 التقى المنتخبان السعودي والبحريني مجدداً في أول مباراة لـ «الأخضر» بعد انتهاء مشاركته في المونديال، وأقيمت على ملعب «الأمير محمد بن فهد» بالدمام، وانتهت بفوز الأخضر بهدف دون رد.

وجاء هدف اللقاء الوحيد، عن طريق ياسر القحطاني، بعد مرور 17 دقيقة من انطلاق المباراة.

حضور بالمجان

ووجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بفتح مدرجات ملعب «الأمير فيصل بن فهد» بالرياض، مجاناً أمام الجماهير، لحضور المباراة.

وأصدرت الهيئة العامة للرياضة السعودية، بيانا عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، جاء فيه «وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بالدخول مجاناً لجماهير مباراة المنتخب السعودي ونظيره البوليفي، الاثنين 10 سبتمبر».

تشجيع

أصدرت الهيئة العامة للرياضة السعودية عدداً من القرارات لزيادة الحضور الجماهيري في مباريات الدوري السعودي هذا الموسم، ومنحت بعض الفئات، وعلى رأسها الأيتام وأبناء الشهداء، حق مشاهدة اللقاءات مجاناً من قلب الحدث.