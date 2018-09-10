أغيري: نجوم «الفراعنة» نفذوا المطلوب أمام النيجر

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد المكسيكي خافيير أغيري مدرب المنتخب المصري ، أن جميع لاعبي منتخب «الفراعنة» قدموا ما طلبه منهم خلال مباراة النيجر، وقال في المؤتمر الصحافي «اللاعبون نفذوا كل الخطط التي تدربوا عليها».

وعن سبب التراجع في المستوى خلال الشوط الثاني، أوضح «تدربنا لمدة أربعة أيام فقط، وبعد أربع سنوات، أعدكم بأن نقدم أداء متميزاً طوال المباراة». وأكد أغيري أنه «استمتع بتدريب محمد صلاح، وأنه سعيد بمستواه اليوم وتسجيله هدفين».

وحقق منتخب الفراعنة فوزاً كاسحاً 6 – 0 على ضيفه النيجري في الجولة الثانية، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون. ولم يجد المنتخب المصري أدنى صعوبة في تخطي عقبة منتخب النيجر، حيث فرض لاعبوه سيطرتهم المطلقة على مجريات المباراة، في ظل استسلام غريب من لاعبي الضيوف للخسارة.

عودة ناجحة

واحتفل نجم ليفربول محمد صلاح، بعودته إلى منتخب بلاده، بتسجيل هدفين رافعا رصيده إلى 39 هدفا مع المنتخب محتلا المركز الثالث في ترتيب هدافي المنتخب المصري بعد حسام حسن وحسن الشاذلي. وبعد بعض الاضطرابات مع اتحاد اللعبة، والتصريحات والتصريحات المضادة، أظهر صلاح الذي حمل شارة القائد على غرار المجموعة التي ترأسها، تصميماً على الحياة بعد مشاركة مخيبة في مونديال 2018 في روسيا.

وسجل مروان محسن (13) وأيمن أشرف (20) ومحمد صلاح (29 من ركلة جزاء و86)، الذي أضاع أيضاً ركلة جزاء في بداية اللقاء، وصلاح محسن (73) ومحمد النني (90+2). وحققت مصر فوزها الأول، وبقيت ثانية خلف تونس (بفارق المواجهات المباشرة)، التي هزمتها في الجولة الأولى 1- 0، في حين منيت النيجر بالخسارة الأولى.

وكانت المباراة من طرف واحد، نظراً للفوارق الكبيرة بين المنتخبين، ووزع الفراعنة أهدافهم بالتساوي على الشوطين، ولعبوا بأسلوب هجومي في أول اختبار رسمي للمدرب المكسيكي خافيير أغيرى، بعد توليه المهمة خلفاً للأرجنتيني هكتور كوبر.

بهذا الانتصار، وضع المنتخب المصري حداً لنتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة، بعدما حقق فوزه الأول منذ 11 شهراً بالتحديد. ويرجع آخر فوز للمنتخب المصري قبل لقاء اليوم، إلى الثامن من تشرين أول، عندما تغلب 2 - 1 على ضيفه منتخب الكونغو في المباراة التي منحت الفريق بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم بروسيا. يُذكر أن بطل ووصيف المجموعة سوف يصعدان للنهائيات التي يشارك فيها 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.