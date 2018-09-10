«قمة السودان» تنبض في يوم القلب العالمي

المصدر: الخرطوم ـــ حسن فاروق

أكد كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، أن اتحاده سينظم احتفالية كبرى خلال مباراة قمة الكرة السودانية الهلال والمريخ، نهاية الشهر الجاري، معتبراً أن المباراة جاءت في توقيت مناسب جداً، لتسهم في تحقيق حملة التوعية التي يقوم بها الاتحاد، بناء على توجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي أعلن عن تضمين احتفالية يوم القلب العالمي، التي تصادف التاسع والعشرين من سبتمبر من كل عام، كيوم يحتفل فيه عالم كرة القدم بمحاربة أمراض القلب.

وأضاف شداد أن فيفا ضاعف الاهتمام بصحة اللاعب، وأبدى انزعاجاً كبيراً من حالة الوفيات التي تحدث في الملاعب، وقد تزامن يوم القلب العالمي 29 سبتمبر، مع مباراة القمة بين الهلال والمريخ، وسيفرد الاتحاد السوداني مساحة مقدرة خلال برنامج كمباراة القمة للمساهمة في نشر التوعية الصحية بأمراض القلب، ومدى تأثيرها في الرياضيين، وتأكيداً على أهمية صحة وسلامة اللاعبين وعموم حلقات المنظومة الكروية.. وأبان رئيس الاتحاد السوداني، أن اتحاده نسّق حملة التوعية مع جمعية أمراض القلب في السودان، والتي ستقوم بعدد من برامج التوعية والتبصير، ونشر عدد من المنشورات واللافتات في طريق الاستفادة من الحدث الكبير إعلامياً.

إخطار

وحول أزمة الموسم التي اندلعت بعد تخلف مريخ نيالا عن مواجهة هلال كادقلي على ملعب استاد الخرطوم، ضمن الدوري السوداني، أكد الفاتح باني رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، أنهم أخطروا إدارة نادي مريخ نيالا بقرار تحويل مباراتهم أمام هلال كادوقلي لاستاد الخرطوم، لافتاً إلى أن عدم حضور الفريق لاستاد الخرطوم وأداء المباراة، قرار يحترمونه، ولكنهم في نفس الوقت ينبغي أن يتحملوا تبعات هذا القرار، مشيراً إلى أن مدير الكرة بالنادي تحدث إليه.

وقال إن لديهم مشكلة في الترحيل من جبل أولياء للخرطوم، لافتاً إلى أنهم وعدوهم بحل مشكلة الترحيل، حتى يحضر الفريق للخرطوم لأداء المباراة بصورة طبيعية، ولكنهم تفاجؤوا بعد ذلك برفضهم الحضور للاستاد وأداء المباراة، ليكمل الحكم إجراءات المباراة بصورة طبيعية، بحضور فريق هلال كادوقلي وطاقم التحكيم، مفيداً بأن اللجنة المنظمة ستجتمع خلال الساعات القليلة المقبلة، للفصل في هذه المباراة.

قرعة

من ناحية أخرى، أسفرت قرعة نصف كأس السودان القومي، عن مواجهة المريخ الخرطوم لنظيره أهلي الخرطوم، وذلك باستاد الخرطوم الدولي، فيما سيواجه هلال الأبيض نظيره أهلي شندي بملعب شيكان.

وتقرر أن يقام نهائي البطولة باستاد الخرطوم، بعد قرار لجنة المسابقات.في الأثناء، خسر المنتخب السوداني مباراته أمام مضيفه منتخب غينيا الاستوائية 1 - 0، في المباراة التي جرت بملعب باتا، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2019.