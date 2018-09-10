المصدر: عواصم - وكالات

حقق منتخب المغرب فوزه الأول في الجولة الثانية من دور المجموعات، ضمن تصفيات الأمم الأفريقية 2019 وجاء بثلاثية على حساب مالاوي، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام منتخب مالاوي صاحب المركز الثالث.

وجاءت الأهداف الثلاثة للمنتخب المغربي بتوقيع حكيم زيياش ويوسف النصيري بواقع هدفين في الدقائق الثالثة و42 و78. وتصدر المنتخب الكاميروني مستضيف البطولة المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019 بعد تعادله مع مضيفه جزر القمر 1- 1.

وتم تقسيم المنتخبات الـ48 المشاركة في التصفيات إلى 12 مجموعة، بواقع أربع منتخبات في المجموعة الواحدة، حيث يتأهل بطل كل مجموعة للنهائيات لينضم إلى صاحب الأرض منتخب الكاميرون، الذي يصعد مباشرة.