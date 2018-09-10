الجزائر تتعادل مع غامبيا

المصدر: عواصم - وكالات

لم تقدم الجزائر ما يشفع لها ، واكتفت بالتعادل مع مضيفتها غامبيا 1-1 ضمن تصفيات المجموعة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2019. وتقدمت الجزائر عبر بغداد بونجاح، في الدقيقة 47، قبل دقيقة من تسجيل مومودو سيزاي هدف التعادل لأصحاب الأرض، ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى أربع نقاط. وانتزعت ليبيا نقطة ثمينة بتعادلها مع مضيفتها جنوب أفريقيا 0 -0 ضمن تصفيات المجموعة الخامسة لترفع رصيدها إلى أربع نقاط أبقتها في صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام مضيفتها.

وكانت ليبيا فازت على جزر السيشيل 5-1 في الجولة الأولى، فيما خسرت نيجيريا على أرضها أمام جنوب أفريقيا 0 -2. وحتى الآن كان المنتخب الموريتاني الوحيد الذي حقق ست نقاط من فوزين بتغلبه على بوركينا فاسو بهدفين نظيفين لإسماعيل دياكيتيه (37) وخاسا كامارا (40).