آل الشيخ يقترح مشاركة مصر في البطولة الرباعية

المصدر: الرياض - د ب أ

اقترح تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، والاتحاد العربي لكرة القدم، مشاركة المنتخب المصري في البطولة الدولية الرباعية، التي ستقام في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) «كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم، أتمنى أن يكون منتخب مصر هو المنتخب الرابع في البطولة الدولية الرباعية، التي تستضيفها السعودية، مطلع أكتوبر المقبل، بمشاركة منتخبي البرازيل والأرجنتين».

كان آل الشيخ، أعلن إقامة دورة رباعية بمشاركة منتخبات السعودية «الأخضر» والبرازيل «السامبا» والأرجنتين «التانغو»، علماً أن هوية المنتخب الرابع لم تتحدد بعد.

وكتب رئيس الاتحاد العربي في وقت سابق: «تم التوقيع قبل قليل على استضافة المملكة بطولة دولية رباعية مطلع الشهر المقبل بمشاركة البرازيل والأرجنتين والمنتخب السعودي، الذي سيواجه نظيره البرازيلي في الرياض ، بالإضافة لمنتخب رابع سيتم الإعلان عنه قريباً».

وأضاف «البطولة تتضمن مباراة السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل». في مدينة جدة.

ودية

في الأثناء يستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره البوليفي ودياً غداً، وأكد محمد أبو سبعان، لاعب المنتخب السعودي، أن هدف اللاعبين الأول دائماً هو الفوز، مضيفاً أنه يطمح بأن يكون هناك انسجام أكثر بين اللاعبين لاحقاً، فيما كشف كارلوس ليمبي، لاعب بوليفيا، بأنهم سبق وأن تابعوا السعودية في المونديال الأخير. وقال أبو سبعان في تصريحات صحافية: «هدفنا هو الفوز دائماً وأن يكون بيننا انسجام في أقرب وقت ممكن».

متابعة

وأوضح كارلوس ليمبي، لاعب منتخب بوليفيا، أنهم قد تابعوا السعودية في المونديال: «سعيدون بالتواجد في السعودية وخوض هذه المباراة الودية والتي نبحث عن تحقيق الفوز فيها، وتابعنا ما قدمه المنتخب السعودي في المونديال الماضي، وأعتقد أنهم قدموا أداءً جيداً أمام أوروغواي وحققتم الفوز أمام مصر، لديكم مدرب جديد هو بيتزي وأعرفه من مواجهتنا لمنتخب تشيلي عندما كان مدرباً له في تصفيات كأس العالم السابقة، وندرك تماماً إمكانيات المنتخب السعودي ونعتبر بأنه فريق قوي، والمباراة ستكون صعبة لكن هذا لا يمنع أننا نبحث عن الفوز فيها».

لياقة

فيما أوضح البوليفي جيلبرت، لاعب نادي الحزم السعودي، أنه لاحظ لياقة اللاعبين المرتفعة في السعودية: «أمضيت أسبوعين في السعودية، ولم أعتد تماماً على اختلاف فارق التوقيت عن بلادي بوليفيا، وفي الجولة الأولى للدوري مع فريقي الحزم وجدت أن مستوى لياقة اللاعبين مرتفع، لم أقدم أي نصائح لمدرب منتخبي لأنني ما زلت لا أعرف اللاعبين بشكل واضح في السعودية ومازلت أتأقلم على كرة القدم هنا».

ثقة

وعبر فاريس مدرب المنتخب البوليفي عن عدم تخوفه من تأثير بعد المسافة بين بوليفيا والمملكة العربية السعودية على لاعبيه خلال اللقاء، وأضاف: «التنقل لمسافة طويلة ليس أمراً صعباً، التنقل لمسافة طويلة من بوليفيا إلى السعودية ليس بالأمر الصعب وأيضاً اختلاف درجة الحرارة بين البلدين، لأن هذه كرة القدم والمهم أن يكون للاعب القدرة الذهنية على البحث عن الفوز مهما كانت الظروف، وقد تابعت بيتزي خلال مسيرته ، وتابعت على الفيديو مباريات السعودية في كأس العالم ».