النجوم يساومون الزمالك بورقة تعديل العقود

المصدر: القاهرة- عماد الحسيني

باتت طلبات تعديل العقود هي الورقة التي يلوح بها نجوم الأندية المصرية، خصوصاً الأهلي والزمالك، للمساومة على التجديد، وهو السبب الذي فجر أزمات عدة خلال الفترة الماضية مع نجوم أمثال أحمد فتحي في الأهلي، ومحمود عبد المنعم (كهربا) ومصطفى فتحي في الزمالك، وعقب قرار مجلس إدارة الزمالك بالعفو عن (كهربا)، على خلفية زعزعة استقرار الفريق، بسبب تمسكه برفع قيمة عقده، وهو ما دفع بعض اللاعبين لأن يحذوا حذوه، قرر المجلس ضم اللاعب للفئة الأولى في الرواتب.

ومن المقرر أن يتم بحث زيادة عقد «كهربا» خاصة في حالة إلغاء فكرة تسويقه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، على أن يوقع اللاعب على العقود الجديدة لفريقه خلال الفترة الحالية.

وكان الثلاثي كهربا ومحمود حمدي ومصطفى فتحي، أبطال أزمة تعديل العقود، ورفضوا التجديد لناديهم، أملاً في الانتقال الحر لأي ناد آخر بعد انتهاء مدة التعاقد، لكن تعديل عقود ثلاثي الزمالك لم يوقف الأزمة داخل صفوف فرق الكرة الأول، بل إنه أشعلها مجدداً، فقد طالب عدد آخر من اللاعبين ، تعديل عقودهم خاصة أنهم من اللاعبين القدامى في الفريق، ويجب أن يحصلوا على التقدير المناسب.