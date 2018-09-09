البنزرتي يبحث عن أول فوز له مع «نسور قرطاج»

المصدر: تونس - صالح قادري

يخوض اليوم ابتداء من الساعة السادسة بتوقيت الإمارات المنتخب التونسي «نسور قرطاج» مباراته الثانية في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2019، التي ستجمعه على استاد ملعب مبابان بمنتخب سوازيلاند.ويبدو منطقياً أن مهمة منتخب «نسور قرطاج» لن تكون صعبة لتحقيق الفوز الثاني الذي سيكون الأول للمدرب فوزي البنزرتي حيث لم يسبق له أن تذوق طعم الانتصارات خلال المباريات التي أشرف عليها كمدرب مؤقت، إذ إنه تعادل في أربع مباريات وانهزم في واحدة.وأن المقارنة بين المنتخب التونسي وخصمه المنتخب السوازيلاندي مستحيلة وذلك لتفاوت موازين القوى على جميع المستويات.

ورغم ذلك فإن منتخب «نسور قرطاج» قد استعد كما يجب حرصاً من المدرب فوزي البنزرتي على عدم استسهال المهمة مهما كان المنافس، ومهما كان مستوى الخصم حيث قال «أحترم كل الخصوم دون استثناء مهما كانت وضعياتهم.لذلك فإن فريقي جاهز للعب بكل جدية وبكل انضباط من أجل تحقيق الفوز».

تشكيل

تبين خلال التدريبات التي أجراها «نسور قرطاج» في تونس أن الجهاز الفني بقيادة فوزي البنزرتي سيعتمد على نفس التشكيل الذي شارك في مونديال روسيا الأخير بما أنه الأفضل وكسب مزيداً من التفاهم والتجانس.ففي الدفاع ينتظر أن يلعب كل من صيام بن يوسف وياسين مرياح في المحور في حين أن التنافس يبقى قائماً على يسار الدفاع .في وسط الميدان والهجوم سيعتمد البنزرتي على السخيري ومحمد أمين بن عمر و البدري و السليتي و الخزري.