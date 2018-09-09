أول امرأة سعودية تنظم «مدرّج العائلات»

المصدر: الرياض - د ب ا

تنظيم «مدرج العائلات» أصبح مهمة امرأة سعودية ، تتولى المهمة رسمياً داخل نادي الاتفاق السعودي، وذلك للمرة الأولى وتضمن التشكيل الذي اعتمدته إدارة النادي لرابطة مشجعي النادي، ولأول مرة اسم مشجعة ستكون مختصة بقيادة وتنظيم مدرج العائلات خلال مباريات الفريق، وتضم الرابطة 42 مشجعاً، بينهم سارة الدوسري، وتم تحديد مهمتها بـ«مسؤولة تنظيم مدرج العائلات»، حسبما جاء في قائمة أسماء المشجعين .

وأوضح النادي في بيان أن مهمة الرابطة تتركز على زيادة نسبة الحضور الجماهيري لمباريات الفريق، والحرص على تفاعل المدرج الاتفاقي باستمرار خلال المباريات، باستخدام أعمال وابتكارات جديدة.