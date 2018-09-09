فيلانويفا يعتذر لجماهير اتحاد جدة

المصدر: الرياض - وكالات

وجه التشيلي كارلوس فيلانويفا، المحترف ضمن صفوف فريق اتحاد جدة، رسالة مصورة لجماهير ناديه، بعد البداية غير الموفقة له ولزملائه في الموسم الحالي من الدوري السعودي. ونشر فيلانويفا رسالة عبر (تويتر) قال فيها «مرحباً بالجميع، أود أن أشكركم على كل الدعم الذي وجدناه خلال الفترة الماضية».

وأضاف «أعلم أن نتائجنا لم تكن جيدة في الآونة الأخيرة، سنبذل جهداً كبيراً في الفترة المقبلة، لتطوير الأداء وتحسين النتائج، والعودة بشكل أقوى مما سبق». وناشد فيلانويفا جماهير ناديه، تقديم الدعم والمؤازرة للاعبي الفريق خلال المباراة المقبلة ببطولة الدوري أمام القادسية بمدينة جدة، التي تجمع بينهما في إطار مواجهات الجولة الثانية من المسابقة. يذكر أن الاتحاد لم يحقق الفوز في 3 مباريات خاضها حتى الآن هذا الموسم،.