المنتخب السوداني يحلّ ضيفاً على غينيا الاستوائية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

يحل المنتخب السوداني اليوم ضيفاً على منتخب غينيا الإستوائية في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا للعام 2019 المقامة بالكاميرون، ضمن مباريات المجموعة التي تضم بجانب السودان وغينيا الإستوائية كلاً من السنغال ومدغشقر.

وكان المنتخب المدغشقري قد حقق الفوز على مضيفه المنتخب السوداني في أولى المباريات بنتيجة كبيرة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ليفقد فرصة التفوق على ارضه ووسط جماهيره، ليدخل مواجهة اليوم بحثاً عن أول انتصار يدعم به حظوظه في التأهل للنهائيات الأفريقية.

وفي ذات المجموعة حقق المنتخب السنغالي فوزاً كبيراً على المنتخب الغيني بثلاثة أهداف نظيفة، ليدخل المنتخب الغيني مواجهة اليوم أيضا بدون رصيد ويعمل على الإستفادة من عاملي الأرض والجمهور لحصد أول نقاط في المجموعة تدعم حظوظه في المرحلة القادمة.

وأجرى المنتخب عدداً من التدريبات تحت إشراف المدير الفني الكرواتي لوغارزيتش ولم يسعف الوقت لإجراء مواجهة داخلية أو خارجية بسبب مباريات الدوري الممتاز، وكان الكرواتي لوغارزيتش قد أعلن في تصريحات قبل المغادرة إلى غينيا أنه يعمل على تحقيق الفوز في مباراة اليوم، وثقته كبيرة في إمكانيات وقدرات اللاعبين في المطلوب منهم.