الجزائري فوزي غلام يعود لتدريبات نابولي

المصدر: نابولي - أ ف ب

حصل الجزائري فوزي غلام أمس على الضوء الأخضر لمعاودة تدريباته مع فريقه نابولي الإيطالي الذي غاب عنه منذ نوفمبر الماضي.

وكان اللاعب الدولي «27 عاماً» تعرض لتمزق في الرباط الصليبي لركبته في الشهر نفسه خلال مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، وخضع للجراحة، ولكن عندما كان قريباً من العودة إلى الملاعب، تعرض لكسر في عظمة رأس الركبة خلال تدريبات فريقه واضطر للخضوع إلى عملية جراحية، يونيو الماضي.

وأكد نابولي أن البروفيسور مارياني في «فيلا ستيوارت» أكد أن تعافى اللاعب وبإمكانه للعودة للتمارين الجماعية. وكان غلام جدد عقده مع نابولي حتى يونيو 2022، على الرغم من إصابته.