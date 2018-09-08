فلسطين تعود من قرغيزستان بالتعادل والسومة ينقذ سوريا

المصدر: بشكيك - أ ف ب

عاد المنتخب الفلسطيني من العاصمة بشكيك بالتعادل مع مضيفه القرغيزستاني 1-1 أول من أمس، وذلك في مباراة دولية ودية تدخل ضمن استعداداته لنهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وكان المضيف البادئ بالتسجيل منذ الدقيقة الثانية عبر ميرلان مورزاييف، لكن عدي الدباغ أدرك التعادل لفلسطين في الدقيقة 39 من المباراة التي أكملها منتخب بلاده بعشرة لاعبين في الثواني الأخيرة بعد طرد المدافع عبد اللطيف البهداري.

ويبدأ المنتخب الفلسطيني مشواره في كأس آسيا ضمن المجموعة الثانية في 6 يناير من العام المقبل ضد سوريا التي عادت بدورها أول من أمس بتعادل 1-1 أيضاً من أوزبكستان بفضل عمر السومة الذي جنبها الهزيمة بهدف في الدقيقة 78، بعد أن تخلفت في الدقيقة 62 بهدف من ركلة جزاء لمارات بيكماييف.

وتضم مجموعة فلسطين وسوريا في كأس آسيا المنتخبين الأسترالي حامل اللقب القاري والأردني، علما بأن المنتخب الفلسطيني شارك عام 2015 في البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه نتيجة فوزه بكأس التحدي 2014، وخرج من الدور الأول.