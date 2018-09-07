السعودية تلاقي البرازيل ودياً الشهر المقبل

المصدر: د ب ا

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، خوض منتخبه الوطني مباراة ودية دولية أمام نظيره السعودي، على ملعب "جامعة الملك سعود"، في 12 أكتوبر المقبل.

وجاء عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة البرازيلي على الإنترنت، أن منتخب (راقصي السامبا) سيخوض مباراتين وديتين في السعودية، الأولى ضد المنتخب (الأخضر) والثانية أمام غريمه التقليدي الأرجنتين.

وسيلتقي عملاقا كرة القدم اللاتينية في مباراة ودية، في 16 من الشهر المقبل على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" في جدة.

يذكر أن المنتخب البرازيلي ودع منافسات كأس العالم الأخيرة من دور الثمانية بالخسارة 1 / 2 أمام بلجيكا.

في المقابل، غادر منتخب السعودية مونديال روسيا من الدور الأول، بعد أن خسر مباراتين وفاز في مباراة واحدة، وحل ثالثا في ترتيب المجموعة الأولى في دور المجموعات.