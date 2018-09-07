إبراهيموفيتش يقترب من الدوري المصري

المصدر: دبي - زياد فؤاد

أكدت صحيفة «صن» الإنجليزية، اقتراب النجم السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش من الانتقال للدوري المصري لكرة القدم، وتحديداً إلى نادي بيراميدز المملوك للسعودي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية.

وقالت الصحيفة الإنجليزية، إن اللاعب السويدي الدولي السابق «37 عاماً» لا يزال يفكر في العرض المالي، الذي وصفته الصحيفة اللندنية بـ«الشيك المفتوح»، والذي إن قبله اللاعب السويدي سينتقل بموجبه بانتهاء موسم الدوري الأميركي في ديسمبر المقبل، ليلحق بفترة الانتقالات الشتوية في الدوري المصري التي تبدأ في يناير من العام المقبل.

في المقابل، نفى أحمد حسن المشرف العام على الكرة والمتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز المصري وجود مفاوضات مع النجم السويدي.

مؤكداً أن الأمر لا يتعدى كونه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وهو عكس ما أكدته صحيفة ريكورد البرتغالية، والتي أشارت من خلال مصادرها إلى أن المفاوضات مع زلاتان وصلت إلى حد بعيد وقاربت الصفقة على التمام، موضحة أن النجم السويدي المثير للجدل يفكر جدياً في العرض، فيما اعتبرته هدية العام الجديد من مالك النادي لجماهير الدوري المصري.