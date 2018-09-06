كايهل يودع الملاعب أمام لبنان

المصدر: سيدني - أ ف ب

سيخوض أفضل هداف في تاريخ أستراليا تيم كايهل مباراة إضافية أخيرة مع منتخب بلاده، وستكون ودية وداعية ضد لبنان في 20 نوفمبر المقبل في سيدني، بحسب ما كشف الاتحاد المحلي لكرة القدم.

وسبق لكايهل، البالغ 38 عاماً، أن أعلن اعتزاله اللعب دولياً بعد انتهاء مشاركته الرابعة في كأس العالم في 26 يونيو الماضي؛ إثر خسارة منتخب بلاده أمام البيرو (صفر-2) في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول لمونديال روسيا.

وشارك كايهل البالغ 38 عاماً، والهداف التاريخي للمنتخب بتسجيله 50 هدفاً في 107 مباريات دولية، للمرة الأخيرة مع المنتخب الأسترالي عندما نزل في الشوط الثاني ضد البيرو، وكان يمني النفس بتسجيل هدف في مونديال روسيا لينضم إلى البرازيلي بيليه والألمانيين أوفه تسيلر وميروسلاف كلوزه الذين سجلوا في أربع بطولات لكأس العالم، لكنه لم يحقق مبتغاه.

وانضم كايهل إلى فريق ميلوول في بطولة الدرجة الأولى في إنجلترا لفترة قصيرة في يناير الماضي بعد أن ترك ملبورن سيتي، وذلك في سعيه لخوض عدد أكبر من المباريات قبل كأس العالم، قبل أن يلتحق في الأول من الشهر الحالي بجامسهودبور الهندي.

وستكون المباراة الودية ضد لبنان ضمن استعدادات أستراليا للدفاع عن لقبها بطلة لكأس آسيا التي تقام نهائياتها في الإمارات بين 5 يناير والأول من فبراير. ورغم أنها مناسبة خاصة لتوديع كايهل، أكد مدرب المنتخب غراهام أرنولد، أنه سيتعامل معها بـ«جدية كبيرة»، مضيفاً، «قام تيم بالكثير من التضحيات من أجل اللعب مع بلاده، ويستحق وداعاً أخيراً أمام المشجعين الأستراليين في أستراليا»