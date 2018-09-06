«أولمينغو الهلال» الأعلى أجراً في تنزانيا

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

كشفت صحيفة «شامبيوني» التنزانية، عن أن «توماس أولمينغو» لاعب نادي الهلال السوداني ومهاجم منتخب تنزانيا، يتقاضى راتباً شهرياً يصل إلى ثمانية آلاف دولار مع ناديه الحالي، ما يعادل «18» مليون شلن تنزاني، وحوالي «320» ألف جنيه سوداني. وبحسب الصحيفة، فإن «أولمينغو» يُعد ثالث أعلى اللاعبين التنزانيين أجراً، بعد «مبوانا ساماتا» لاعب جنت البلجيكي، الذي يتقاضى حوالي 40 ألف دولار شهرياً، يليه المدافع «عبدي باندي»، الذي ينشط في الدوري الجنوب أفريقي، ويصل راتبه الشهري إلى «12» ألف دولار.

يذكر أن الهلال كان قد ضم «اولمينغو» في مايو الماضي في صفقة انتقال حر.

استقبال ووصول

بعد رحلة طيران مرت عبر ثلاثة مطارات، وصلت بعثة المنتخب السوداني الوطني الأول إلى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، والتي استهلتها من مطار الخرطوم، وتسببت الأمطار والأتربة في تأخير إقلاع الطائرة لساعتين، انتظر خلالها أفراد البعثة في صالة المغادرة، ووصلت البعثة إلى أديس أبابا عند الساعة السابعة والنصف، ومنها توجه عند الساعة التاسعة والربع إلى مطار العاصمة الكاميرونية ياوندي، والتي وجدت فيها استقبالاً من السفارة، قبل أن تستكمل رحلتها إلى عاصمة غينيا الاستوائية (مالابو)، وهناك أيضاً وجدت البعثة استقبالاً من الاتحاد الغيني.

تتكون بعثة صقور الجديان من (20) لاعباً، بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش، البعثة أشادت بحسن الاستقبال، في مدينة مالابو التي ستمضي فيها يومين قبل السفر إلى مدينة (باتا) اليوم الخميس، هذا، وقد منح الجهاز الفني، اللاعبين راحة بعد الرحلة الطويلة.

وقبل مغادرة البعثة مطار الخرطوم، خاطب المهندس نصر الدين أحمد حميدتي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، رئيس اللجنة المالية، رئيس بعثة المنتخب، خاطب اللاعبين، حاثاً إياهم على وضع السودان في حدقات العيون، ممتدحاً الجهد الكبير الذي بذله الجهازان الفني والإداري خلال المرحلة الماضية، ورحّب بالعناصر التي أضيفت إلى كلية صقور الجديان، آملاً أن يكون التوفيق حليف الجميع في المرحلة المقبلة.