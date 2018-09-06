المنتخب التونسي يغادر اليوم إلى سوازيلاندا

المصدر: تونس - صالح قادري

يغادر اليوم المنتخب التونسي إلى سوازيلاندا، حيث يلاقي بملعب مبابان نظيره السوازيلاندي الأحد المقبل، وذلك في إطار الجولة الثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2019.

وقال المدرب فوزي البنزرتي، إن اللاعبين على أتم الجاهزية وإنهم سيكونون في الموعد يوم المباراة، مضيفاً أنه يعمل على تطوير أداء اللاعبين وتحسينه، وأن التحضيرات للمباراة المنتظرة تدور في أجواء جيدة، وأنه لم يجد صعوبة في التواصل مع اللاعبين بحكم معرفته المسبقة لجلهم.

وتعليقاً على المباراة ضد منتخب سوازيلاندا قال البنزرتي، إنه يحترم كل الخصوم دون استثناء، مشدداً على أن فريقه سيكون جاهزاً ليعود بالفوز.

ويتصدر منتخب نسور قرطاج مجموعته العاشرة بـ3 نقاط من مباراة واحد فاز فيها ضد المنتخب المصري (1 - 0)، ويحتل منتخبا سوازيلاندا والنيجر المرتبة الثانية برصيد نقطة لكليهما، في حين يحتل المنتخب المصري المرتبة الرابعة والأخيرة من دون نقاط.