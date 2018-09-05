بيتزي يكشف سبب استبعاد المعيوف والسهلاوي من قائمة "الأخضر"

المصدر: د ب ا

أرجع خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، السبب في استبعاد الحارس عبدالله المعيوف والمهاجم محمد السهلاوي من قائمة المنتخب التي تخوض المرحلة الأولى من الإعداد لبطولة كأس آسيا 2019، إلى تراجع مستوى اللاعبين.

وقال بيتزي، في لقاء تليفزيوني مع قناة "العربية" نشرته الصحف السعودية اليوم الأربعاء إن: "قائمة فريقه ليست ثابتة، إذ ينضم إليها من يجتهد ويطور من مستواه"، مضيفا: "قبل الاختيار نوسع دائرة البحث ونضم من هو أجدر وليس بالإمكان أن نضم 60 لاعبا على سبيل المثال."

وأضاف أنه ضم نحو خمسة أسماء جديدة للمنتخب بناء على الأداء الذي قدموه خلال الفترة الماضية، ومنهم هارون كامارا، الذي قال إنه تابعه يؤدي بشكل جيد مع المنتخب الأولمبي.

وكشف بيتزي عن وجود مفاوضات مع منتخب البرازيل لمواجهته وديا في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن المنتخب يستعد لكأس آسيا بمواجهات قوية لفرق من آسيا وغيرها خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وتابع: "نستعد لكأس آسيا ونطمح للظهور بشكل يليق بالمنتخب السعودي وتاريخه العريق في آسيا، واعدا الجماهير أن "نكون منافسا شرسا على اللقب الذي يأتي الحصول عليه بعدة متطلبات، الحظ واحد منها".

وعن مباريات المنتخب في مونديال روسيا 2018، قال المدير الفني للأخضر: "كان طموحنا كبيرا في المونديال ولم نتمكن من ذلك في أول مباراة أمام روسيا حيث تعرضنا لهزيمة مؤلمة وضربة قوية وكنا نسعى للتعادل أمام أورغواي ولم ننجح لكننا حققنا الفوز على مصر، الأمر الذي أعطانا الثقة".

وأكد أنه تعلم من مباراة روسيا دروسا كثيرة، "كانت ليلة صعبة وبها حزن بالغ فالهزيمة مفجعة وجاءت من أخطاء بعضها فردي، لكنها لا تبرر فارق النتيجة."