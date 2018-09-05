مسلسل النقاط الثلاث يعود مجدداً للملاعب الكويتية

المصدر: الكويت- أحمد عبد اللطيف

فجرت لجنة المسابقات بالاتحاد الكويتي لكرة القدم قنبلة من العيار الثقيل، بعدما قررت قلب نتيجة مواجهة القادسية أمام النصر في إطار منافسات الجولة الثانية لدوري فيفا، والتي انتهت لصالح القادسية بثلاثة أهداف دون مقابل، ويصبح القادسية مهزوماً بثلاثة أهداف بعدما أشرك الجهاز الفني رضا هاني رغم عدم قيده في قائمة لاعبيه، بعدما استندت اللجنة إلى تقرير الحكم الرابع الذي أكد أن مشاركة رضا هاني جاءت رغم عدم تضمين اسمه في قائمة الفريق التي خاضت المباراة، وهو ما دفع مجلس الإدارة إلى تقديم احتجاجين، الأول تضمن قانونية مشاركة اللاعب كونه لم يدون أمام اسمه أنه في القائمة الأساسية أو الاحتياطية أو خارج القائمة بصورة نهائية، بينما جاء الاحتجاج الثاني على قانونية احتجاج النصر، لأنه لم يشمل الرسوم المقررة في مثل هذه الحالات، مؤكداً أنه سيتخذ كل الإجراءات التي تضمن حقوقه.

معسكر للأزرق

من جانب آخر، قرر الجهاز الفني والإداري لمنتخب الكويت الأول لكرة القدم، دخول اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لخوض مواجهة العراق يوم 10 سبتمبر الحالي، معسكراً مغلقاً يوم الجمعة المقبلة في أحد الفنادق من أجل زيادة تركيز اللاعبين، خاصة أنها المواجهة الأولى للجهاز الفني بقيادة الكرواتي يوزاك، التي يرغب من خلالها تحقيق الفوز لتعديل مركز الأزرق في تصنيف الفيفا، الذي عاني خلال الفترة الماضية وشهد تراجعاً كبيراً بسبب الإيقاف الرياضي.

قائمة المنتخب

وكان الجهاز الفني أعلن قائمة بـ 23 لاعباً، إضافة إلى لاعبين من المنتخب الأولمبي لخوض مباراة العراق الدولية الودية خلال أيام الفيفا. وجاءت تلك القائمة لمباراة العراق فقط على أن يتم تقيمهم قبل الاستحقاقات المقبلة، التي تتمثل في خوض أربعة لقاءات أخرى أمام لبنان وأستراليا في أكتوبر، فيما يلتقي سوريا والبحرين في نوفمبر من خلال ضم أسماء جديدة تظهر خلال الاستحقاقات المحلية أو استبعاد عناصر موجودة في القائمة، وذلك وفقاً لرؤية الجهاز الفني، أو ما قد يتعرض له لاعب أو آخر من إصابات أو تراجع في المستوى.