جماهير الترجي تهاجم اللاعبين

المصدر: Ⅶتونس - صالح قادري

لا حديث في الشارع التونسي إلا عن خروج الترجي الرياضي، حامل لقب البطولة العربية من الدور الأول عن طريق فريق أقل منه خبرة وإنجازات، وهو الاتحاد السكندري، سيما وأن الترجي كان قد انهزم مجدداً منذ أيام ضد الأهلي المصري في إطار رابطة الأبطال الأفريقية إلى درجة أن الجماهير التونسية أصبحت تعتبر الفرق المصرية بمثابة «الدابة السوداء» للترجي الرياضي. وقد صب عشاق الترجي غضبهم على المدرب خالد بن يحيى، واعتبروه غير قادر على تقديم الإضافة للفريق نتيجة فشله تكتيكياً، خاصة في اختيار التشكيل الأساسي. من جهة أخرى هاجم أحباء الترجي بعض اللاعبين في مقدمتهم حارس المرمى معز بن شريفية، واعتبروه من الحلقات الضعيفة في تشكيل الفريق.