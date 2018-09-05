الاتحاد السوداني: أندية الممتاز وفقت أوضاع الأجانب

المصدر: Ⅶالخرطوم - حسن فاروق

أكد الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني، أن كل أندية الدوري الممتاز وفقت أوضاع لاعبيها الأجانب عبر استخراج الإقامات، استجابة للمنشور الصادر من رئيس الاتحاد في وقت سابق، هذا وقد أشاد أبوجبل بتعاون الأندية وخص مدير عام الشرطة الفريق دكتور هاشم عثمان على التعاون الكبير وإسقاط الغرامات لأجل تسهيل الإجراءات. وذكر الأمين العام للاتحاد بما أنه حالياً لا يوجد أي لاعب غير موفق الأوضاع في الدوري الممتاز.

وعلى صعيد آخر، استقبل الدكتور حسن أبوجبل، السفير خالد عباس أحمد مدير إدارة التعاون الثقافي في وزارة الخارجية بمكتبه، في اجتماع تنسيقي بين الأمين العام ومدير التعاون الثقافي في وزارة الخارجية، والمكلف بالتنسيق للبعثات الرياضية في الخارج.