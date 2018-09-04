الاتحاد السكندري يطيح حامل لقب أبطال العرب

المصدر: تونس - صالح قادري

حقق الاتحاد السكندري مفاجأة من العيار الثقيل حيث نجح في إقصاء الترجي الرياضي حامل لقب البطولة العربية من السباق بعد أن تعادل معه في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على استاد ملعب رادس بتونس العاصمة بنتيجة هدفين لمثليهما وهي نتيجة خدمت مصلحة الاتحاد بما أن مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة التعادل بهدف لمثله.

بداية قوية

بدأ الترجي المواجهة بقوة حيث سجل البلايلي هدف السبق لكن ذلك لم يؤثر على معنويات الفريق المصري الذي عادل النتيجة عن طريق قمر ثم سرعان ما أضاف زميله جدو الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد السكندري (2- 1). في الشوط الثاني تمكن الترجي من تعديل النتيجة عن طريق فرانك كوم واعتقد عشاق الترجي أن فريقهم سيتوصل إلى تحقيق أهداف أخرى إلا أن الفريق المصري عرف كيف يصمد ويحافظ على نتيجة التعادل التي أهلته إلى الدور المقبل من السباق، في حين انسحب الترجي الذي كان يعلق آمالاً كبيرة على هذه المسابقة وهو سيحتفل بالذكرى الـ100 لتأسيسه.

هجوم

وقد حمل عشاق الترجي مسؤولية الإخفاق لبعض اللاعبين وخاصة للمدرب خالد بن يحيى الذين هاجموه ورشقوه بالقارورات، وتؤكد بعض المصادر القريبة من رئيس الترجي الرياضي أن إمكانية إقالة خالد بن يحيى واردة جدا. وإثر انتهاء المباراة عبر مدرب الاتحاد السكندري محمد عمر عن سعادته بالترشح مبرزاً نجاح فريقه في التكتيك الذي تم اعتماده والمتمثل أساساً في الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، سيما وأن نقطة ضعف الترجي تكمن في دفاعه وخاصة في عدم انسجام المدافعين المحوريين والظهير الأيمن.

وأكد مدرب الفريق المصري أنه أعد هذا التكتيك منذ مدة ودرب عليه لاعبوه، مضيفاً بأنه كان بإمكان فريقه تسجيل أكثر من هدفين. من جهته عبر مدرب الترجي خالد بن يحيى عن حزنه الشديد للخروج من سباق البطولة مبكراً، مشيراً إلى أن فريقه خلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل لكنه أهدرها بصفة غريبة ليسقط أمام فريق عرف كيف يستغل عدم تركيز لاعبيه أمام مرمى الخصم.