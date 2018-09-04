«سطيف» يجدد فوزه على مولودية الجزائر

المصدر: الجزائر - د ب أ

جدد وفاق سطيف فوزه على مضيفه مولودية الجزائر عندما تغلب عليه بهدف وحيد، في ختام المرحلة الرابعة من مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم. كان وفاق سطيف فاز على مولودية الجزائر الثلاثاء الماضي 2-1، في ختام دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

رفع وفاق سطيف رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد مولودية الجزائر عند 4 نقاط. سجل أكرم جحنيط، الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 51. وأضاع وليد درارجة، ركلة جزاء لمولودية الجزائر في الدقيقة 13.

وتغلب شبيبة الساورة على ضيفه اتحاد الجزائر بثلاثية نظيفة حملت توقيع حمزة زايدي في الدقيقتين 24 و45، والسنغالي يوسوفا كوناتي، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع. ورفع شبيبة الساورة رصيده إلى 7 نقاط.