بدء الترشح لانتخابات الاتحاد السعودي

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد، وأعلنت لجنة الانتخابات السعودية أمس، البرنامج الزمني لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي، لدورته الثالثة 2018، وفتح باب الترشح اعتباراً من أمس وحتى الخميس المقبل. كما أوضحت اللجنة شروط الترشح لمنصبي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ونائب الرئيس. وكان الاتحاد قد أعلن في 18 أغسطس الماضي تولي نواف التمياط رئاسة الاتحاد خلفاً لعادل عزت، الذي أعلن استقالته. وكان عادل عزت قد تولى في الفترة الماضية منصب رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، الذي تم إنشاؤه مؤخرا، بالتزكية.

من جهة أخرى اعترف الأرجنتيني بابلو جويدي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، حاجة فريقه لمزيد من العمل خلال الفترة المقبلة، من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، خلال المباراة الأولى بالدوري ضد التعاون.

وتعادل الأهلي والتعاون 1-1، في الجولة الأولى لدوري المحترفين.وقال جويدي إن الأهلي قدم مستويات جيدة في مواجهة التعاون، وسنحت للاعبين العديد من الفرص أمام مرمى الخصم، لكنهم فشلوا في ترجمتها لأهداف.