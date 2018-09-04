الأهلي يسقط في فخ الإنتاج الحربي

المصدر: القاهرة - د ب أ

أهدر الأهلي نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل الاحتفاظ بلقب الدوري المصري لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي، عقب تعادله بدون أهداف مع ضيفه الإنتاج الحربي، أول من أمس، في المرحلة الخامسة للمسابقة، التي شهدت تعادل سموحة مع ضيفه بيراميدز بهدف لمثله.

رغم التعادل، استعاد الأهلي صدارة المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه بيراميدز، في حين رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس.

فرصة مهدرة

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تسابق لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، خاصة من الأهلي الذي تسيد مجريات الشوط الثاني تحديداً ولكن دون جدوى.

وشهدت المباراة العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، حيث طالب الأهلي بالحصول على ركلة جزاء فيما ألغى الحكم هدفاً أحرزه الفريق الأحمر .في المقابل، طالب لاعبو الإنتاج بإشهار البطاقة الحمراء في وجه محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي وزميله لاعب الوسط أكرم توفيق خلال الشوط الأول.