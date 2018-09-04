«الكيماوي» يستعد لضرب كاردينال الهلال

المصدر: الخرطوم ـ حسن فاروق

أعلن رئيس نادي الهلال السابق ورئيس تنظيم مستقبل الهلال الأمين البرير الملقب بـ«الكيماوي» عن تدشين معارضة هلالية لإسقاط مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة أشرف الكاردينال في الانتخابات المقبلة، وذلك عقب النتائج السلبية لفريق كرة القدم على الصعيد الدولي، وكشف البرير كذلك عن رغبته في تصحيح وضعية النادي من الناحية الإعلامية، معلناً عن إنشاء قناة هلالية تكون نواة لقيادة لتصحيح أسلوب الإعلام الهلالي مع تدشين أربعة مواقع إلكترونية، في الإطار نفسه.

في الأثناء زف الجهاز الطبي بنادي الهلال بشريات سارة لجماهير الفريق بعودة متوسط الميدان محمد دراج للمشاركة في تدريبات التأهيل البدنية اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد خضوع اللاعب لصورة أشعة مقطعية كشفت تعافيه تماماً من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق والتي أبعدته عن الملاعب لفترة زمنية طويلة.

وأكد الدكتور مهند إبراهيم أن كشف الهلال خالٍ من الإصابات تماماً، وذلك بعودة دراج وإكمال المدافع عمار الدمازين لبرنامج التأهيل، وبالتالي سيستفيد الهلال في المرحلة القادمة والحاسمة من مجهودات جميع اللاعبين المتواجدين حالياً بكشوفات الفريق الأول.

من ناحية أخرى خاطب المريخ الاتحاد السوداني بتحديد استاد الخرطوم ليكون مسرحاً للقاء المريخ والهلال في بطولة النخبة التي تعقد في الثاني عشر من الشهر بدلاً عن استاد النادي.

وعلى صعيد متصل استقرت لجنة المسابقات على إقامة ديربي النخبة بين الهلال والمريخ في الثاني عشر من الشهر الجاري، بسبب ضيق الفترة الزمنية لإنهاء الموسم وتأجيل عدد كبير من المباريات للهلال مما يصعب من تأجيل القمة وترحيلها. وهناك جولة ثانية تنتظر الفريقين حدد لها الثلث الأخير من الشهر القادم، وأفاد مصدر بالاتحاد السوداني لكرة القدم أن المباراة ستقام ولن يتم تأجيلها مؤكداً أن الثاني عشر من الشهر الموعد الوحيد للمباراة ولا يوجد ما يستدعي تأجيلها لافتاً إلى أن 48 ساعة بعد آخر مباراة ستكون كافية للفريقين للتجهيز لكون الدوري سيتوقف.

نتائج

وجرت أول من أمس مباراتان في الدوري بكلٍ من الأبيض وكوستي ضمن المرحلة الثانية. وحقق هلال كادوقلي الفوز على نظيره كوبر بهدف وحيد سجله اللاعب محمود عبد العزيز. ورفع هلال كادوقلي رصيده إلى 13 نقطة، وبقي كوبر في 15 نقطة. وبمدينة كوستي، تمكّن الشرطة القضارف من العودة بالنقاط الثلاث بعد انتصاره على مريخ كوستي بهدف دون مقابل سجله اللاعب عصمت محمد. ورفع الشرطة القضارف نقاطه إلى 16، أما مريخ كوستي فتوقف في محطة 12 نقطة.

جمعية عمومية

أوضح الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد السوداني، أنهم سيخاطبون كل اللجان العدلية والمساعدة في الاتحاد بعقد الجمعية العمومية لتقرير النشاط قبل أو في الأول من نوفمبر المقبل لإجازة تقرير الأداء، لكل اللجان، بالإضافة إلى بقية المنظومة وفقاً لتوجيهات الاتحاد الدولي، الذي أوفد المستر سالمون مسؤول التطوير في أفريقيا ، وذلك قبل إجازة المشروعات المقترحة من الاتحاد ، ومنها صالة ملعب المدينة الرياضية وبرج الاتحاد ، واشترط الفيفا عدداً من الخطوات لاتخاذها قبل تحويل الدعم الخاص بالمشاريع المجازة.