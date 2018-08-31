جاسم محمود مراقب حكام في كأس الاتحاد الآسيوي

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

أشرف مقيّم الحكام الآسيوي ورئيس قسم شؤون الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم، جاسم محمود على تقييم طاقم تحكيم مباراة فريقي «25 أبريل» الكوري الشمالي و«هوم يونايتد» السنغافوري، ضمن إياب نصف نهائي المناطق لكأس الاتحاد الآسيوي، والتي أقيمت مؤخراً، وانتهت بفوز الفريق الكوري الشمالي بنتيجة 1/‏9.

وكان الاتحاد القاري للعبة كلف المقيم الآسيوي للحكام جاسم محمود للإشراف على تقييم الطاقم التحكيمي للمباراة التي أقيمت في كوريا الشمالية، وأدار المباراة طاقم تحكيمي دولي من سلطنة عمان مكون من: حكم الساحة يعقوب عبدالباقي، وعاونه عبدالله الجرداني وعبدالله مبارك، والحكم الرابع عمر اليعقوبي، فيما كان الفيتنامي «مي هونج» مراقباً للمباراة.

وجاء التكليف الآسيوي لجاسم محمود ضمن إطار المهام المتعددة التي يسندها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى مقيّمي الحكام البحرينيين المعتمدين لديه، إذ سبق لجاسم محمود أن أشرف على العديد من الأطقم التحكيمية خلال مباريات بمختلف البطولات المنظمة قارياً ودولياً.

ويأتي ذلك، استمراراً للنجاحات المتعددة التي يحققها التحكيم البحريني عبر تواجد كوادره في مختلف البطولات وعلى جميع الأصعدة، بما يعكس مكانة التحكيم البحريني والثقة المحلية والقارية والدولية به.

يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمد جاسم محمود مقيّماً ومكتشفاً آسيوياً للحكام منذ العام 2010، وإلى جانب جاسم محمود، يتواجد عبدالرحمن عبدالخالق وخالد العلان ضمن الكوادر البحرينية المعتمدة كمقيمي حكام آسيويين.