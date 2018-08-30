دوري محمد بن سلمان ينطلق اليوم في السعودية

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، إطلاق اسم «دوري محمد بن سلمان» على الدوري السعودي للمحترفين، الذي ينطلق اليوم بثلاث مباريات قوية، ويلتقي الاتفاق مع الرائد والوحدة مع الحزم، وأحد مع النصر.

وأشار آل الشيخ إلى أنه يتطلع إلى تصنيف الدوري السعودي ضمن أقوى عشر مسابقات دوري في العالم، مضيفاً أن ذلك سيتحقق عبر الحضور الجماهيري الكبير والإبداع المنتظر في النقل التلفزيوني وفقاً للعقد الجديد مع شركة «إس.تي.سي».

وتشهد بطولة الدوري مشاركة 16 فريقاً وإقامة 240 مباراة موزعة على 30 مرحلة بمشاركة 128 محترفاً أجنبياً من 41 جنسية منهم 90 محترفاً جديداً يجانب 38 من محترفي الموسم الماضي.

ويشارك في البطولة 35 لاعباً محترفاً من أفريقيا و63 محترفاً من أميركا الجنوبية و16 محترفاً من أوروبا و12 محترفاً آسيوياً ومحترفان من أميركا الشمالية.