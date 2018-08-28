خارجية البرلمان المصري تنصف صلاح

المصدر: البيان الالكتروني

انتقد اليوم "الثلاثاء" النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، تصرفات اتحاد الكرة تجاه النجم محمد صلاح مطالباً الاتحاد بالاستقالة في ظل الأزمات المتلاحقة.

وقال رضوان،: "بعيداً عن أن اللاعب محمد صلاح والذي أصبح أيقونة الأمل للمصريين والعرب، ما يمنحه تعاطفاً مع أي موقف، إلا أن اتحاد الكرة المصري الذي يستمد حصانته وقوته من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أصبح عبئاً ليس فقط على محمد صلاح بل على الدولة بالكامل" وفقا لليوم السابع.

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن الفشل المدوي الذي تعامل به الاتحاد في إدارة ملف مصر في كأس العالم، ما هو إلا انعكاس بسيط لحالة من التردي الإداري الذي وصلنا إليه.

وتساءل: "هل يستقيم التعامل مع ملف محمد صلاح بصفة خاصة وملف كأس العالم بصفة عامة بهذه الطريقة؟ والتي لا ترتقي إلا لمستوى الردح".

وتابع: "تناسى المسؤولون في هذا الاتحاد أصلا أنهم مسؤولون وعليهم واجبات، وكذلك مسؤوليات ليس فقط تجاه لاعبين ولكن تجاه دولة".

وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هذا الاتحاد استمد قوته من الاتحاد الدولي وفقد شرعيته في الدولة المصرية، موجها حديثه لاتحاد الكرة: "استقيلوا وارحموا مصر".

وتصاعد الخلاف اخيراً، بين النجم محمد صلاح والاتحاد المصري لكرة القدم، مع إصدار الأخير بياناً حاد اللهجة تعليقاً على طلبات من صلاح وصفها بالغربية مرتبطة بمشاركته مع المنتخب الوطني.