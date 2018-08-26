يوسف جابر: «عموري» على الطريق الصحيح

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

اعتبر الدولي السابق يوسف جابر، كابتن فريق الكرة الأول بنادي بني ياس، أن احتراف النجم عمر عبد الرحمن «عموري» ضمن فريق الهلال السعودي، هو خطوة في الطريق الصحيح، مبدياً في الوقت نفسه سعادته بتجديد عقده مع بني ياس لمدة عام مقبل، وقال في تصريحات خاصة لـ «البيان الرياضي» أن بني ياس بيته الأول وله الأفضلية عن أي نادٍ آخر، ولم أفكر في الانتقال عن صفوف، حيث إنه النادي الذي أدافع عن شعاره منذ عام 2010.

وأضاف: أتمنى عودة «السماوي» إلى مكانه الطبيعي بين الأندية الكبار، لأنه دائماً مدرسة تتخرج فيها المواهب، وترفد المنتخبات الوطنية، مؤكداً أن درس الهبوط المفاجئ للموسم قبل الماضي قد تعلمنا منه ولن يتكرر، وسندافع عن شعار النادي للموسم الجاري بكل قوة.

أتمنى عودة «السماوي » منافساً قوياً ومدرسة لتخريج المواهب

معسكر إيجابي

وتابع: المعسكر الإعدادي في هولندا كان إيجابياً، ولكن نقصه انضمام المحترفين الأجانب بشكل كامل، لأن مشاركة جميع اللاعبين، خصوصاً المحترفين، مع بداية المعسكر أمر مهم على صعيد التجانس، والتأقلم بين مجموعة اللاعبين ككل، ونأمل في انسجام الثلاثي الأجنبي المنضم حديثاً.

يذكر أن شركة بني ياس لكرة القدم قد تعاقدت مع الكولومبي مايكل أورتيغا «صانع ألعاب»، والبرازيلي ربسون دي باولا «مدافع» قادماً من الدوري البرتغالي، والمهاجم الهولندي جورج ليروي، وتسارع الإدارة الزمن في ضم المحترف الرابع.

وعن عودة لاعب الوسط فواز عوانة إلى بني ياس، قال جابر: فواز مكسب لبني ياس، وهو ليس غريباً على النادي لأنه من أبناء النادي، وقد قرر الموسم قبل الماضي خوض تجربة احترافية مع النصر، وعاد مرة أخرى «فأهلاً وسهلاً»، ولا شك أن الفريق بعد تأهله من دوري الدرجة الأولى يحتاج إلى جهود أبنائه من أجل تقديم موسم مميز.

وعن انتقال «عموري» إلى الدوري السعودي، وهناك قطاع من الوسط الرياضي مؤيد ومعارض للفكرة، قال: لا شك أن عمر عبد الرحمن لاعب كبير، وله وزنه، وطبيعي أن يكون من يصر على بقائه مع ناديه، وآخرون يرون بقاءه في الدوري الإماراتي للمزيد من المتعة والإثارة، وفريق آخر يرى في تجربة عموري الاحترافية في الدوري السعودي مكسباً، وكلٌ له وجهة نظره، لكن ما أزعجني في هذه القضية أن اللاعب نفسه نال انتقادات قوية، وأقول لهم إن عموري سار في الطريق الصحيح، والدوري السعودي من أقوى الدوريات الخليجية، وأتوقع له أن يكون الأول خليجياً للموسم الحالي.

وتابع: احتراف عموري في الدوري السعودي سيجلب مزيداً من العقود الاحترافية للاعبي الإمارات، وسيحفز اللاعبين ووكلاءهم على الحصول على عقود احترافية، مشيراً إلى أن الاحتراف الخليجي، خصوصاً الدوري السعودي، بداية وخطوة إلى الاحتراف الأوروبي، فعلينا ألا نتشاءم، ونتخذ التفاؤل مبدأ مع مزيد من العمل والتطور.

وعن توقعه للموسم الجديد قال: الفريق الذي يمتلك «دكة احتياط» قوية ومحترفين على مستوى عالٍ، سينافس على اللقب، وأتوقع أن يكون الصراع بين أندية العين، والوحدة، وشباب الأهلي دبي، والنصر.