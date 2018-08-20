«أخضر الاحتياجات الخاصة» بطل العالم للمرة الرابعة

المصدر: ستوكهولم - وكالات

حقق المنتخب السعودي للاحتياجات الخاصة لكرة القدم لقبه المونديالي الرابع بعد فوزه على الأرجنتين في النهائي 2 - 0، في البطولة المقامة بالسويد. وتقدّم المنتخب السعودي في الشوط الأول بهدف عبد الله الدوسري في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وسجل الأخضر الهدف الثاني والأخير في اللقاء عند الدقيقة 84 عن طريق الدوسري مرة أخرى، ليحقق الأخضر لقبه العالمي الرابع. وأكد عبد العزيز الخالد، مدرب المنتخب السعودي أن الفوز بالبطولة لم يكن سهلاً نظراً إلى قوة المنتخب الأرجنتيني وقال: «ضمت المجموعات 8 منتخبات، وتأهلنا في المركز الأول لمجموعتنا، ولم يكن المنتخب الأرجنتيني سهلاً، فقد لجأ إلى العنف في بعض اللقطات، وكان الحكم متساهلاً معهم».