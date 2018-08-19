الوليد بن طلال يكافىء منتخب ذوي الاحتياجات الخاصة ونادي الهلال

المصدر:
  • البيان الالكتروني
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 أعلن الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال عن تقديم مكافأة مالية للمنتخب السعودي لذوي الإحتياجات الخاصة نظير فوزه بكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي.

وقال الأمير الوليد بن طلال عبر حسابه على تويتر: أهنئ اخواني إداريي ولاعبي منتخبنا الوطني لذوي الإحتياجات الخاصة بتحقيق كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي. وأقدم مكافأة مليون ريال لأعضاء المنتخب.

كما أعلن الأمير الوليد بن طلال عن تقديم مكافأة مالية لنادي الهلال بعد إحرازه لقب كأس السوبر بفوزه على الاتحاد 2-1،أمس السبت.

وقال الوليد بن طلال في تغريدة ثانية: "أهنئ نادي الهلال بتحقيق كأس السوبر السعودي لهذا العام، وبهذه المناسبة أعلن عن مكافأة مليون ريال لنادي الهلال".

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