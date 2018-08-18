السوبر السعودي حديث لندن

المصدر: لندن- د ب أ

يقص فريقا الهلال واتحاد جدة شريط افتتاح مباريات الموسم الكروي بالسعودية عندما يلتقيان اليوم (21:30 بتوقيت الإمارات) في مباراة كأس السوبر بملعب لوفتوس رود بلندن.

ويخوض الهلال المباراة بصفته بطل الدوري السعودي للمحترفين، فيما يخوض اتحاد جدة المباراة بصفته بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولن تكون المباراة سهلة على الفريقين، خاصة وأنهما يسعيان للتتويج بلقب البطولة لتكون دافعا قويا لهما قبل بداية الدوري السعودي الذي ينطلق يوم 30 أغسطس الجاري.

ووضع الاتحاد السعودي لكرة القدم مكافأة مالية قدرها مليونا ريال سعودي للفائز بهذا اللقب.

ورصدت إدارة اتحاد جدة مكافآت مضاعفة للاعبين من أجل حثهم على الفوز بلقب هذه البطولة، خاصة وأن الفوز باللقب سيجعل الجماهير تطمئن على قدرة الفريق على المنافسة على الألقاب في الموسم الجديد بعكس ما حدث في الموسم الماضي.