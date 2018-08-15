الأولمبي يتعثر في انطلاقة «الآسياد»

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

خسر منتخبنا الأولمبي ضربة البداية في منافسات دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» 2018 حيث تفوق عليه نظيره السوري بهدف من دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث طغى الحذر على أسلوب لعب المنتخبين، تخوفاً من الخسارة، وسنحت بعض الفرص لمنتخبنا ولكن اللاعبين لم يحسنوا استغلالها بشكل جيد.

وفي الشوط الثاني عزز المنتخب السوري هجومه، بغاية خطف هدف سريع وبالفعل تحقق له مراده، حيث نجح عبدالرحمن بركات في تسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 53، نتيجة خطأ دفاعي دفع منتخبنا ثمنه غالياً.

وحاول منتخبنا العودة إلى المباراة مرة أخرى حيث شدد من هجومه ولكن تكتل المنتخب السوري في الدفاع أفسد كل محاولات منتخبنا، ليحصد المنتخب السوري أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما يسعى منتخبنا الأولمبي إلى تعويض النتيجة خلال اللقاء الثاني أمام منتخب تيمور الشرقية غداً الخميس.

فيما شهدت المباراة الثانية، ضمن المجموعة الثالثة، فوز منتخب الصين على تيمور الشرقية بنتيجة كبيرة 6-0، على ذات الملعب.

ويتصدر منتخب الصين ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف عن المنتخب السوري، في حين بقي رصيد الإمارات وتيمور الشرقية خالياً من النقاط، حيث ينتظران نتيجة لقائهما سوياً غداً الخميس.

وحقق منتخب أوزبكستان الفوز على بنغلادش 3-0، وتفوق المنتخب الياباني بصعوبة على النيبال بهدف وحيد بينما سحق منتخب فيتنام نظيره الباكستاني بثلاثية نظيفة.