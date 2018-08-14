الأولمبي يدشن «الآسياد» بمواجهة سوريا اليوم

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

يلتقي منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مساء اليوم المنتخب السوري في بداية مشواره بمسابقة كرة القدم لدورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. تقام المباراة في تمام الساعة «الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات» لحساب المجموعة الثالثة التي تضم كذلك منتخبي الصين وتيمور الشرقية.

واختتم الأبيض تحضيراته لمواجهة اليوم بأداء حصتين تدريبيتين على أحد الملاعب الفرعية في مدينة باندونغ التي ستحتضن مباريات المجموعة الثالثة، علماً أن البعثة وصلت إلى إندونيسيا ظهر أول من أمس، من العاصمة الماليزية كوالالمبور بعد أن أقام الأبيض معسكراً خاض خلاله عدداً من التجارب الودية أمام السعودية وماليزيا وفريقين آخرين من ماليزيا.

وذكر خالد علي، مساعد مدرب منتخبنا الأولمبي، أن المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية تمثل أهمية كبرى بالنسبة للأبيض، خاصة أنها المشاركة الرسمية الأولى تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة ماسيج سكورزا، الذي استلم قيادة المنتخب قبل فترة، وخاض معه عدداً من المباريات التجريبية خلال التجمعات الداخلية والمعسكرات الخارجية.

وأوضح خالد علي أن الأبيض الأولمبي يضم في صفوفه مجموعة متميزة من العناصر التي أثبتت قدراتها خلال الفترة الماضية سواء مع أنديتها أو مع منتخب الشباب والأولمبي. وأكد أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب السوري، حيث إن البداية المثالية ستمنح اللاعبين والجهاز الفني ثقة أكبر في مسألة حصد إحدى البطاقات المؤهلة إلى الدور الثاني قبل المواجهتين المقبلتين أمام تيمور الشرقية والصين.